POL-OL: Körperverletzung nach Fußballspiel in Oldenburg - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 17.08.2025, kam es im Anschluss an die Fußballbegegnung zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen und insbesondere Videoaufnahmen der Tat.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden gegen 18:45 Uhr auf der Bodenburgallee zwei mutmaßliche Anhänger des SV Atlas Delmenhorst von mehreren bislang unbekannten Personen körperlich angegriffen. Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Opfer um Anhänger von Borussia Mönchengladbach gehandelt haben.

Die beiden Geschädigten wurden durch mehrere Schläge und Tritte zu Boden gebracht. Auch dort liegend wurden sie weiter attackiert. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Anschließend entfernten sich die Täter vom Tatort.

Der Vorfall wurde der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt. Die Ermittlungen wurden inzwischen aufgenommen. Nach Hinweisen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Tat von unbeteiligten Personen gefilmt wurde.

Die Polizei Oldenburg bittet daher insbesondere Zeugen, die über entsprechende Videoaufnahmen verfügen oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

