POL-OL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 7:30 Uhr befuhren ein 39-jähriger und ein 31-jähriger Radfahrer die Bremer Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung. In Höhe des Combi-Marktes berührten sich die beiden, worauf beide zu Sturz kamen. Einer der beiden Beteiligten verletzte sich dabei leicht.

Zu dem genauen Unfallhergang liegen unterschiedliche Angaben der Beteiligten vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen.(982956)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

