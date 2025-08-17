Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung ++

Oldenburg (ots)

Am 16.08.2025 erhält die Polizei um 23.28 Uhr einen Hinweis, dass ein schwarzer VW Touareg die Cloppenburger Straße, in Richtung stadteinwärts und in Schlangenlinien befährt. In Höhe eines Supermarktes an der Klingenbergstraße kommt der VW über die Fahrbahnmitte und in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw muss ausweichen und nutzt dabei den Geh- und Radweg. Der Touareg fährt auf ein Tankstellengelände. Der Fahrzeugführer, ein 40 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Edewecht, kauft sich in der Tankstelle ein Bier. Beim Weiterfahren und Verlassen des Tankstellengeländes hält ihn die Polizei an. Der Fahrzeugführer steht mit 1,89 Promille unter Alkoholeinfluss. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme, sein Führerschein wird sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder ausweichen mussten, sich zu melden.

- 978888 -

