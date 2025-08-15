Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Fitnessstudio - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Kreyenstraße zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum im Bereich der Kreyenstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.(971868)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell