POL-OL: Jugendlicher beraubt - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagvormittag kam es auf der Bremer Heerstraße, im Bereich des Leffersweges, zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Jugendlicher war gegen 9.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bremer Heerstraße unterwegs und zählte während der Fahrt einige Geldscheine.

Ein bislang unbekannter Täter, etwa 16 Jahre alt und dunkel gekleidet, überholte den Jugendlichen ebenfalls auf einem Fahrrad, entriss dem Opfer vier Geldscheine und flüchtete anschließend in den Leffersweg.

Dabei rief er dem Opfer noch zu, ihm nicht zu folgen und drohte diesem andernfalls. Anschließend entkam der Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(977414)

