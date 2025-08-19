Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Juwelier in Oldenburg - Fall wird bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgestrahlt

Oldenburg (ots)

Am 11. Februar 2025 kam es in der Haarenstraße in Oldenburg zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Die Täter erbeuteten bei der Tatausführung Uhren in einem hohen Wert.

Unmittelbar nach dem Überfall leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein und veröffentlichte Lichtbilder der Tatverdächtigen. Besonders eine Person ist auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen, da diese keine Maskierung trug.

Mittlerweile sind mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Ein entscheidender Hinweis, der zur Identifizierung oder Festnahme der Täter führen könnte, liegt jedoch bislang nicht vor.

Um weitere Ermittlungsansätze zu erhalten, wird der Fall am Mittwoch, den 20. August, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Die Ermittler hoffen, dass sich durch die bundesweite Ausstrahlung neue Zeugen melden und wichtige Hinweise eingehen.

Insbesondere wird auf die bereits veröffentlichten Pressemitteilungen vom 12. und 14. Februar 2025 hingewiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5969074 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5971243

Hinweise nimmt die Polizei auch weiterhin unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 entgegen.

