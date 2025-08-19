PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Juwelier in Oldenburg - Fall wird bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgestrahlt

Oldenburg (ots)

Am 11. Februar 2025 kam es in der Haarenstraße in Oldenburg zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Die Täter erbeuteten bei der Tatausführung Uhren in einem hohen Wert.

Unmittelbar nach dem Überfall leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein und veröffentlichte Lichtbilder der Tatverdächtigen. Besonders eine Person ist auf den Aufnahmen deutlich zu erkennen, da diese keine Maskierung trug.

Mittlerweile sind mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingegangen. Ein entscheidender Hinweis, der zur Identifizierung oder Festnahme der Täter führen könnte, liegt jedoch bislang nicht vor.

Um weitere Ermittlungsansätze zu erhalten, wird der Fall am Mittwoch, den 20. August, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Die Ermittler hoffen, dass sich durch die bundesweite Ausstrahlung neue Zeugen melden und wichtige Hinweise eingehen.

Insbesondere wird auf die bereits veröffentlichten Pressemitteilungen vom 12. und 14. Februar 2025 hingewiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5969074 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5971243

Hinweise nimmt die Polizei auch weiterhin unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:26

    POL-OL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 7:30 Uhr befuhren ein 39-jähriger und ein 31-jähriger Radfahrer die Bremer Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung. In Höhe des Combi-Marktes berührten sich die beiden, worauf beide zu Sturz kamen. Einer der beiden Beteiligten ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:31

    POL-OL: Jugendlicher beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Am Samstagvormittag kam es auf der Bremer Heerstraße, im Bereich des Leffersweges, zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Jugendlicher war gegen 9.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bremer Heerstraße unterwegs und zählte während der Fahrt einige Geldscheine. Ein bislang unbekannter Täter, etwa 16 Jahre alt und dunkel gekleidet, überholte den Jugendlichen ebenfalls auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren