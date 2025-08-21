PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Vorläufige Festnahme nach gewerbsmäßigem Bandendiebstahl - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte ein Fahrzeug, das die A 28 in Fahrtrichtung Bremen befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 35-jährige Fahrer und der 38-jährige Beifahrer große Mengen an etikettierter Kleidung und originalverpackte Parfums ohne Eigentumsnachweis transportierten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Ware zuvor in zwei Geschäften in einem Verbrauchermarkt am Posthalterweg in Oldenburg entwendet wurde.

Die Durchsuchung des Fahrzeugs und die Beschlagnahme des Diebesgutes wurden im weiteren Verlauf richterlich angeordnet.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen Betrag in vierstelliger Höhe.

Beide tatverdächtige Personen sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden.

Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (996445)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

