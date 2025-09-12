Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Vermisste wieder aufgetaucht
Aschendorf (ots)
Die seit dem 4. September vermisste 14-jährige Angelina Köhler ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.
Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mithilfe. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Fotos sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen.
