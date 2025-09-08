Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Süsel

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (07.09.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Röbel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann ist mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Gegen 06:00 Uhr befuhren zwei Polizeibeamte die Bundesstraße 76, als sie auf eine Unfallstelle zukamen. Ein schwarzer Audi stand quer auf der Fahrbahn und wies schwere Schäden im Frontbereich auf. Am Fahrbahnrand steht ein Baum mit dazu passenden Beschädigungen.

In dem Pkw befand sich eine Person. Der 69-jährige Mann war bei Bewusstsein, klemmte allerdings in dem Audi. Hinzugezogene Feuerwehrkräfte befreiten den Ostholsteiner. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, als er die Bundesstraße von Eutin kommend in Richtung Röbel befuhr, und kollidierte frontal mit dem am Fahrbahnrand stehenden Baum.

Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 76. Der Audi verlor Betriebsstoffe, die von Feuerwehrkräften aufgenommen wurden. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell