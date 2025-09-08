Polizeidirektion Lübeck

Brand eines Reetdachhauses

Am Montagmorgen (08.09.2025) kam es in Wangels zu einem Brand eines Reetdachhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte rückten für die Löschmaßnahmen an. Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist unbekannt. Zusammenhänge mit anderen werden Bränden geprüft.

Gegen 03:15 Uhr wurde der Brand eines Reetdachhauses in der Lensahner Straße im Ortsteil Hansühn gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei am Brandort eintrafen, brannte das Dach bereits in voller Ausdehnung. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Personen im Gebäude.

Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Brandursache unbekannt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers laufen und es wird geprüft, ob Zusammenhänge mit anderen Bränden bestehen. Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf etwa 800.000EUR geschätzt.

Die Lensahner Straße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Straße wurde gegen 09:30 Uhr wieder freigegeben.

