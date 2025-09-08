PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Travemünde Frau verletzt durch anspringenden Hund - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Mittwochmittag (03.09.2025) stürzt eine Frau am Hundestrand Priwall nachdem sie von einem Hund angesprungen wurde und bricht sich den Arm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Es werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht.

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ging eine 63-jährige aus Bad Segeberg am Strand am Priwall in Travemünde entlang. Als sie den Hundestrand passierte, hätte sie einen Hund bemerkt, der eine andere Frau angesprungen hätte. Die Segebergerin hätte eine Frau angesprochen, die anscheinend die Hundehalterin war und hätte sie gebeten, ihren Hund festzuhalten. Die Angesprochen hätte nicht reagiert, sondern der Hund wäre auf die 63-Jährige zugelaufen und hätte sie auf Brusthöhe angesprungen. Die Frau hätte dadurch das Gleichgewicht verloren und wäre rücklings zu Boden gefallen. Sie hätte bemerkt, dass sie sich den Arm verletzt hätte, da dieser schief gewesen wäre.

Eine unbekannte Passantin soll sich um die Verletzte gekümmert haben. Dann hätte ein Mitarbeiter der Wasserwacht den Rettungsdienst verständigt. Die Frau zog sich beim Sturz einen Trümmerbruch des rechten Unterarms zu.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf die Hundehalterin geben können.

Zu der Hundehalterin ist nichts weiter bekannt. Der Hund soll mittelgroß gewesen sein und braunes, gelocktes Fell gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 04502/863430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 14:41

    POL-HL: HL - Buntekuh Zugmaschine verliert Auflieger auf Kreuzung

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagabend (04.09.2025) kam es in Lübeck - Buntekuh zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Tanklastzug seinen Auflieger verlor. Betriebsstoffe liefen nicht aus. Erst in den frühen Morgenstunden konnte der Zug wieder zusammengesetzt und von der Kreuzung entfernt werden. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann mit seiner Zugmaschine an ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:12

    POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Mann dringt in Schweinestall und löst Großeinsatz aus

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) wurde ein Mann mit einem Cuttermesser in der Hand von Mitarbeitern eines landwirtschaftlichen Betriebes auf deren Gelände in der Nähe der Ortschaft Petersdorf auf Fehmarn festgestellt. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und gab einen Warnschuß ab. Schließlich konnte der Mann in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren