Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Travemünde Frau verletzt durch anspringenden Hund - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Mittwochmittag (03.09.2025) stürzt eine Frau am Hundestrand Priwall nachdem sie von einem Hund angesprungen wurde und bricht sich den Arm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Es werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht.

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ging eine 63-jährige aus Bad Segeberg am Strand am Priwall in Travemünde entlang. Als sie den Hundestrand passierte, hätte sie einen Hund bemerkt, der eine andere Frau angesprungen hätte. Die Segebergerin hätte eine Frau angesprochen, die anscheinend die Hundehalterin war und hätte sie gebeten, ihren Hund festzuhalten. Die Angesprochen hätte nicht reagiert, sondern der Hund wäre auf die 63-Jährige zugelaufen und hätte sie auf Brusthöhe angesprungen. Die Frau hätte dadurch das Gleichgewicht verloren und wäre rücklings zu Boden gefallen. Sie hätte bemerkt, dass sie sich den Arm verletzt hätte, da dieser schief gewesen wäre.

Eine unbekannte Passantin soll sich um die Verletzte gekümmert haben. Dann hätte ein Mitarbeiter der Wasserwacht den Rettungsdienst verständigt. Die Frau zog sich beim Sturz einen Trümmerbruch des rechten Unterarms zu.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf die Hundehalterin geben können.

Zu der Hundehalterin ist nichts weiter bekannt. Der Hund soll mittelgroß gewesen sein und braunes, gelocktes Fell gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 04502/863430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell