POL-HL: Fehmarn/Ostholstein Mann dringt in Schweinestall und löst Großeinsatz aus

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025) wurde ein Mann mit einem Cuttermesser in der Hand von Mitarbeitern eines landwirtschaftlichen Betriebes auf deren Gelände in der Nähe der Ortschaft Petersdorf auf Fehmarn festgestellt. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und gab einen Warnschuß ab. Schließlich konnte der Mann in der Nähe der Ortschaft Wallnau gestellt werden.

Am Donnerstagnachmittag bemerkte der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Nähe von Petersdorf eine Person mit Messer in der Hand im Stall. Der unbekannte Mann wäre geflüchtet, Mitarbeiter des Betriebes wären ihm mit einem Fahrzeug gefolgt, um die Polizei einweisen zu können.

Als dann die Polizei dazu kam, bewegte sich der Mann bedrohlich auf die Mitarbeiter im Fahrzeug zu. Ein Polizeibeamter gab einen Warnschuss ab. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in ein Feld und war nicht mehr auszumachen, so dass weitere Polizeikräfte, darunter auch der Bundespolizei und technische Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei angefordert wurden.

In einem Wassergraben konnte Bekleidung gefunden werden, die zur Beschreibung des Flüchtigen passte. In unmittelbarer Nähe hatte sich der Gesuchte im Schilf versteckt. Der Mann hatte sich mittlerweile bis auf die Unterwäsche entkleidet und kam auf Aufforderung aus seinem Versteck.

Der 36-jährige Deutsche aus Niedersachsen befand sich nach ersten Einschätzungen in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs ein.

An dem Einsatz waren Kräften der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei in Eutin, Fehmarn, Großenbrode, Heiligenhafen sowie der Wasserschutzpolizei und dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz beteiligt.

