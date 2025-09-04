Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Oldenburg/Ostholstein Zapfsäule an Tankstelle beschädigt

Lübeck (ots)

Mittwochabend (03.09.2025) wollte ein unbekannter Mann nach Geschäftsschluss in Oldenburg/Ostholstein tanken. Da dies nicht möglich war, soll er sich ins Auto gesetzt und trotz eingehängter Zapfpistole losgefahren sein. Die Zapfsäule wurde dadurch beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Mann steuerte mit seinem BMW am Mittwochabend nach Geschäftsschluss eine Tankelle in Oldenburg an. Der Tankwart war zu dem Zeitpunkt mit der Abrechnung beschäftigt und konnte das Geschehen aus dem Kassenraum heraus beobachten.

Der Fahrer hängte die Zapfpistole in den Tankstutzen, ohne dass ein Tankvorgang möglich gewesen wäre. Daraufhin wäre der Mann wütend geworden, hätte sich in sein Fahrzeug gesetzt und wäre losgefahren. Dadurch wäre die Tankpistole vom Schlauch abgerissen worden und eine geringe Menge Dieselkraftstoff ausgetreten.

Der Fahrer des BMW hätte kurz angehalten und die abgerissen Tankpistole wieder an der Säule eingehängt und wäre in unbekannte Richtung davongefahren.

Es ist nicht bekannt, ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist. Die Schadenshöhe an der Tanksäule ist aktuell ebenfalls unbekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell