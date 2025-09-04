Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Verkehrsunfall in der Brandenbaumer Landstraße - Unfallverursacher flüchtet und stellt sich später der Polizei

Lübeck (ots)

Donnerstagmorgen (04.09.2025) stießen zwei Fahrzeuge in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck frontal zusammen. Die Fahrerin eines BMW wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines Audi flüchtete zu Fuß und stellte sich später der Polizei. Der Sachschaden liegt bei ca. 28.400 Euro. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt.

Am Donnerstag gegen 06.30 Uhr fuhr eine 33-jährige aus Herrnburg mit einem BMW stadteinwärts die Brandenbaumer Landstraße entlang. In Höhe der Straße Im Brandenbaumer Feld kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, der links abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf den Grünstreifen geschleudert.

Die Fahrerin des BMW wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Laut der Beobachtung mehrerer Zeugen soll der Fahrer des Audi nach der Kollision durch das Autofenster geklettert und in Richtung Kaufhof weggelaufen sein. An dem Audi waren Kennzeichen angebracht, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Schadenshöhe wird momentan mit 28.400 Euro beziffert.

Der flüchtige Fahrer stellte sich am Vormittag der Polizei. Er soll nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Nachdem es Hinweise auf eine Alkoholisierung des 34-jährigen Deutschen aus Lübeck gegeben hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Urkundenfälschung sowie weiterer Verkehrsdelikten ermittelt.

