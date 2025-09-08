Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stockelsdorf/Ostholstein Wellensittich gefunden

Lübeck (ots)

Sonntagabend wurde ein gelber Wellensittich in Stockelsdorf gefunden. Es wird nun der Halter oder die Halterin gesucht.

Sonntag gegen 20.00 Uhr fiel einer Frau in der Okonek-Straße in Stockelsdorf ein gelber Wellensittich in einem Baum auf. Es gelang der Frau, den zutraulichen Vogel einzufangen und den Vogel der Polizei in Stockelsdorf zu übergeben.

Der Vogel wurde inzwischen vom Tiertaxi ins Tierheim Kücknitz gebracht. Der Halter oder die Halterin kann sich bei der Gemeinde Stockelsdorf 0451/4901221 melden.

