Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lensahn/Ostholstein Auto wird auf Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Donnerstagvormittag (04.09.2025) wurde ein Skoda Scala auf dem Parkplatz eines Discounters in Lensahn beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr stellte ein 72-jähriger Ostholsteiner seinen blauen Skoda Scala auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bäderstraße ab und erledigte seine Einkäufe. Bei seiner Rückkehr etwa 20 Minuten später wäre der Mann von einer Frau angesprochen worden, dass sein Fahrzeug durch ein anderes, ausparkendes Auto beschädigt worden wäre. An der Heckstoßstange befanden sich Lackschäden.

Der oder die Unfallverursacherin hätte sich entfernt, ohne sich um die Regelung des Schadens zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Unfallverursacher. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Lensahn unter der Telefonnummer 04363/7939830 oder per Mail an Lensahn.pst@polizei.landsh zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

