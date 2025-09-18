Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Zeugen und mögliche Gefährdete gesucht

Am Dienstag fiel ein roter Hyundai durch seine gefährliche Fahrt bei Oberstadion auf.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer auf der L270 von Emerkingen in Richtung Hundersingen unterwegs. Der fuhr hinter einem roten Kleinwagen. Auf dieser Strecke soll es wohl zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen sein. Verantwortlich dafür soll die Fahrerin eines roten Kleinwagens der Marke Hyundai gewesen sein. Wie der Zeuge weiter mitteilte, mussten wohl mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um Frontalzusammenstöße zu verhindern. Der Zeuge verfolgte das Fahrzeug noch bis Ortseingang Hundersingen. Dort verlor sich die Spur. Das Kennzeichen und auch eine Bildaufzeichnung gab er an die Polizei weiter. Der Polizeiposten Munderkingen ermittelt nun und sucht weitere Zeugen und auch mögliche Gefährdete. Laut dem Mitteiler wichen ein weißer Transporter und ein weiteres Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand aus und einer der Fahrenden hatte wohl auch noch durch Hupzeichen auf sich aufmerksam gemacht. Die Fahrenden und weitere Zeugen, die gefährdet wurden, sollen sich unter der Tel. 07393/91560 melden. Die Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrzeugführerin dauern an.

