Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann versucht mit gestohlenem Ausweis einzureisen

Weil am Rhein (ots)

Ein 22-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Ihm wurde die Einreise verweigert.

Der syrische Staatsangehörige befand sich am späten Dienstagabend (17.06.2025) mit dem Fernreisebus auf der Fahrt von Mailand nach Duisburg. Am Autobahnübergang in Weil am Rhein geriet er in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Überprüfung der vorgelegten italienischen Identitätskarte ergab, dass sie im Schengener Informationssystem (SIS) von Italien zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Vorhalt zeigte der Mann Bilder seines syrischen Ausweises auf seinem Smartphone vor und gab an, den Ausweis in Italien für über 2000 Euro beschafft zu haben. Nicht nur wegen des Verdachts des Ausweismißbrauchs sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Ausweises, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

