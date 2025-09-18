Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ausgeraubt

Am Mittwoch soll in Ulm ein Mann ausgeraubt worden sein.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr machte sich der 42-Jährige gegenüber einer Polizeistreife in der Frauenstraße bemerkbar. Er gab an, dass er soeben auf dem Alten Friedhof ausgeraubt worden sei. Ihm soll dort seine Geldbörse und Fahrrad gestohlen worden sein. Ein anderer Mann soll ihm plötzlich einen Faustschlag verpasst haben und er fiel vom Fahrrad. Danach flüchtete er. Die Polizei überprüfte die Örtlichkeit. Jedoch konnte der mutmaßliche Räuber und auch das Fahrrad nicht gefunden werden. Laut Angaben des Geschädigten sei ihm der Täter flüchtig bekannt. Es soll sich hierbei um einen 37-Jährigen Obdachlosen handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Mann.

+++++++ 1812469 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell