Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Auto nicht verschlossen

In der Nacht zum Mittwoch gelangte ein Dieb in ein Auto in Heidenheim an der Brenz.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Mittwoch stand der Mercedes wohl unverschlossen in der Kappellenstraße. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto Bargeld, eine Uhr und neue Sicherheitsschuhe. Die Wertgegenstände waren offenbar gut sichtbar für den Dieb. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++1808841

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell