POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch achtete eine 66-Jährige bei Bad Buchau nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.15 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem Mazda auf der L275 von Kanzach in Richtung Bad Buchau unterwegs. An der Kreuzung Höhe Kappel hatte sie sich auf dem Linksabbiegefahrstreifen eingeordnet und fuhr anschließend nach links. Dabei übersah sie wohl einen entgegenkommenden Opel. Der wurde von einem 26-Jährigen gelenkt. Beide erkannten wohl die gefährliche Situation und leiteten Ausweichmanöver ein. Allerdings streiften sich die beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 3.000 Euro, den am Mazda auf ca. 2.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Hinweis:

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

