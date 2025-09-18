Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bekiffter Rollerfahrer stürzt

Eine Ölspur und Drogenkonsum wurden einem Roller-Fahrer am Mittwoch in Biberach zum Verhängnis.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr wurde der Polizei eine Ölspur gemeldet. Die rund 80 cm breite Spur erstreckte sich von der Memminger Straße über den Bahnhof bis zur Waldseer Straße. Der Bauhof der Stadt Biberach wurde verständigt und kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrenstellen. Kurz vor 16.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot-Roller in der Bahnhofstraße unterwegs. Er kam aus Richtung ZOB. Kurz vor der Einmündung zur Vollmerstraße im Bereich einer Linkskurve kam der Zweiradfahrer auf dem Öl ins Rutschen und anschließend zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen bei dem Fahrer fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Eine Ärztin nahm dem 21-Jährigen Blut ab und behandelte den jungen Fahrer wegen seiner Verletzungen. Die Polizeistreife untersagte ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Rollerfahrer. Bislang konnte die Polizei aus Biberach den Verursacher für die Ölspur nicht ermitteln.

++++1813187 1813224

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell