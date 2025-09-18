Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Viele viel zu schnell

Rund 200 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Mittwoch auf der B30 bei Laupheim zu schnell unterwegs.

Zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr führte die Polizei in Fahrtrichtung Biberach Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe einer Brückenüberführung/ L265 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Insgesamt wurden 4.158 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 199 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 189 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, zehn Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befindet sich ein Schnellfahrer, der auch ein Fahrverbot erwartet. Der Autofahrer war mit 211 km/h unterwegs. Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

