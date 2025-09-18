Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto zerkratzt

Am Dienstagnacht beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Uhingen.

Ulm (ots)

Der Seat stand zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 7.15 Uhr in der Kirchstraße. Als die Besitzerin am Morgen zu ihrem Auto kam, stellte sie frische Beschädigungen fest. Ein Unbekannter zerkratzte die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch entstand Schaden in Höhe von 3.500 Euro. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/9381-0) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei informiert: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

