LPI-J: Kellereinbruch
Weimar (ots)
Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Brennerstraße und brachen das Schloss eines Kellerabteils auf. Dort entwendeten sie Werkzeug und Fahrradteile im Wert von 500 Euro.
