Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Brennerstraße und brachen das Schloss eines Kellerabteils auf. Dort entwendeten sie Werkzeug und Fahrradteile im Wert von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
