FW Paderborn: Feuerwehr Paderborn öffnet am 07. September ihre Tore

Paderborn (IP), 29.08.2025

Feuerwehr Paderborn öffnet am 7. September ihre Tore

Tag der offenen Tür an der Feuer- und Rettungswache Süd von 11-18 Uhr

Am Sonntag, 7. September, lädt die Feuerwehr Paderborn alle Bürger*innen von 11 bis 18 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür an die Feuer- und Rettungswach Süd, Breslauer Straße 45, ein.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn öffnet die Feuer- und Rettungswache Süd ab 11 Uhr ihre Tore und bietet spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr Paderborn. Neben umfangreichen Informationsständen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz gibt es viele Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Ebenfalls mit dabei sind das Ordnungsamt der Stadt Paderborn und der Stadtentwässerungsbetrieb, um zu Themen wie Katastrophenschutz, Krisenvorsorge sowie Hochwassergefahren und Hochwasserschutz zu informieren.

Spannende Vorführungen und Schauübungen zeigen die unterschiedlichen Einsatzbereiche der Feuerwehr. Es gibt die Gelegenheit sich die verschiedenen Fahrzeuge der Feuerwehr einmal aus nächster Nähe anzuschauen und die kleinen Besucher*innen können ihr Kuscheltier vor Ort im Teddykrankenhaus des St. Vincenz Krankenhauses gründlich untersuchen lassen.

Ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Spiel- und Mitmachaktionen sorgt für bestes Entertainment der Kleinen. Auch die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr ist vor Ort mit dabei und berichtet über ihre Arbeit.

Um die richtige Stimmung kümmert sich der Musikzug sowie der Spielmannszug der Feuerwehr und der Getränke- und Verpflegungsstand der Feuerwehr sorgt dafür, dass auch das leibliche Wohl der Besucher*innen nicht kurz kommt.

