FW Paderborn: Feuerwehr rettet sieben Schwäne von Bahngleisen

Paderborn (ots)

Ein Schwan tot geborgen - Unterbrechung des Bahnverkehrs

(dh) Paderborn - Am Dienstag, dem 19.08.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 18:30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Auf einer Bahnstrecke in Paderborn-Schloss Neuhaus befanden sich zwei ausgewachsene Schwäne sowie sechs Jungtiere, die die Gleise blockierten und nicht von selbst den Weg ins sichere Wasser fanden.

Die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeugs (KEF) rückte umgehend aus. In enger Absprache mit dem zuständigen Notfallmager der DB wurde die Strecke kurzfristig für den Zugverkehr gesperrt. Um die Tiere gefahrlos retten zu können, musste ein Zaunelement mittels Trennschleifer geöffnet werden.

Anschließend gelang es den Einsatzkräften, die Schwäne vorsichtig von den Gleisen zu geleiten.

Die Tiere suchten daraufhin selbstständig ein sicheres Gewässer an den nahegelegenen Fischteichen auf. Ein ausgewachsener Schwan konnte jedoch nur tot von den Gleisen geborgen werden.

Dank der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und Bahn verlief der Einsatz ohne Zwischenfälle. Für die Dauer der Rettungsaktion kam es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Bahnverkehrs.

