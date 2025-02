Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd: Folgemeldung - Vollbrand eines über 400 Jahre altes Schwarzwaldhaus

Freiburg (ots)

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden (Donnerstag, 20.02.2025) an. Das Haus brannte komplett aus / nieder. Um an Brandherde zu gelangen musste zur Brandbekämpfung zudem auch ein Bagger eingesetzt werden. Eine Bewohnerin des Hauses erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ansonsten wurden keine Personen verletzt. Der Gebäudeschaden wird vorsichtig auf über eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt. Gesamthaft waren etwa 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei sowie des THW im Einsatz.

Ursprungsmeldung:

Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 15.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Bauernhauses im Ortsteil Hof mitgeteilt. Mit einem Großaufgebot bekämpft die Feuerwehr den in Vollbrand geratenen Gasthof, welcher heute Ruhetag hatte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches sollen sich keine Personen in dem Haus befunden haben. Bislang liegen hier keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.

Die Löscharbeiten dauern an (Stand 18.00 Uhr).

