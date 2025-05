Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mercedes in Buxtehude entwendet, Vorfahrt missachtet und Auto auf dem Dach gelandet

Stade (ots)

1. Mercedes in Buxtehude entwendet

In der Zeit von Freitag, 09.05.2025, 19:00 - Samstag, 10.05.2025, 11:50 haben Unbekannte in Buxtehude in der Schröderstraße einen dort am Fahrbahnrand geparkten Mercedes geknackt und entwendet. Der schwarze E 350 CDI hat das Kennzeichen STD-X 197 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Vorfahrt missachtet und Auto auf dem Dach gelandet

Am gestrigen Mittag gegen kurz nach 12:00 h wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 123 in Horneburg gemeldet. Eine 23-jährige Fahrerin eines Mazda aus Fredenbeck war zu der Zeit auf der Kreisstraße 44 aus dem Rüstjer Forst kommend in Richtung Horneburg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Landesstraße 123 einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Opel Meriva eines 87-jährigen Fahrers aus Horneburg, der in Richtung Issendorf unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Meriva wurde umgeworfen und landete auf dem Dach. Beide Autoinsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt von den Besatzungen der beiden Rettungswagen aus Guderhandviertel in die Elbekliniken nach Stade und Buxtehude eingeliefert. Die Ortswehr Horneburg rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten den Rettungsdienst und die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Schaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Die L123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

