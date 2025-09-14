Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Fahrraddiebstahl

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag befand sich ein 30-jähriger polizeibekannter Mann in der Lyonel-Feininger-Straße. Dort entwendete er aus einem Fahrradständer ein Fahrrad und wollte mit diesem davonfahren. Dies misslang jedoch, da er bemerkte, dass das Fahrrad mittels Hinterradschloss gesichert war. Daraufhin ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne das Fahrrad in Richtung Paul-Klee-Straße. Dort konnte er durch die Beamten festgestellt und kontrolliert werden.

