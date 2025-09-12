PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unvermittelt geschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Eigentlich wollte ein 53-Jähriger am Donnertag nur zu seiner Arbeitsstätte in den Wiesen gehen, als er auf einen ehemaligen Kollegen traf. Dieser schlug ihm unvermittelt und ohne Vorankündigung einmal ins Gesicht und entfernte sich vom Ort. Den Hinweisen wird nun im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nachgegangen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

