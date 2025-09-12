LPI-J: Sattelzug kollidiert mit Taxi

Jena (ots) - Alle guten Dinge sind Drei - eigentlich. Für einen Räuber wurde am Donnerstag erst der vierte Versuch gut, besser gesagt für die Strafverfolgungsbehörden. Der 42-jährige Jenaer entwendete in einem Verbrauchermarkt in der Keßlerstraße mehrere Gegenstände. Dies bemerkte ein Ladendetektiv und sprach den Mann an. Dieser übergab daraufhin ein paar Gegenstände und wollte den Markt verlassen - natürlich ...

mehr