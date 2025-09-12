LPI-J: Sattelzug kollidiert mit Taxi
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Quirla: Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten fuhr ein Sattelzug am Donnerstagvormittag von der Autobahnabfahrt auf die Landstraße in Richtung Quirla. Hierbei übersah der der Fahrer ein aus Bollberg kommendes Taxi. Durch die Kollision wurde der Pkw Mercedes derart beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden.
