Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurze Abwesenheit ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

5

Eisenberg: Der Bewohner eines Einfamilienhauses in Eisenberg verließ am Donnerstag für verschiedene Termine sein Grundstück. Dies nutzten ein oder gar mehrere Unbekannte aus und begaben sich zum Objekt in der Königshofener Straße. Hier drangen diese in das Objekt ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem die Täter fündig wurden, entfernten sie sich mitsamt ihrer Beute, einem mitterlen fünfstelligen Bargeldbetrag, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Deren Auswertung fließt nun in die eingeleiteten Ermittlungen mit ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell