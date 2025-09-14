Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb verletzt Mitarbeiter

Jena (ots)

Am Freitagabend beobachtete der Ladendetektiv einer Drogerie in der Schillerstraße eine männliche Person dabei, wie sie nach Betreten des Geschäfts zielgerichtet zum Parfümaufsteller ging. Dort entnahm sie ein Parfum im Wert von 140 Euro und verließ sofort das Geschäft. Der Ladendetektiv folgte ihm und sprach ihn an. Daraufhin nahm der Dieb eine offene Bierflasche, welche auf einer Bank vor der Filiale stand und rannte in Richtung Theaterplatz. In der Frauentorstraße warf der Dieb das Beutegut weg und die Bierflasche ohne sich umzudrehen nach hinten. Dabei traf er den Detektiv am Knie, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Daraufhin brach der Detektiv die Verfolgung ab. Ihm war der 30-jährige Dieb aufgrund eines vorangegangenen Ladendiebstahls bereits namentlich bekannt. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

