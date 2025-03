Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vereinshaus und Schule beschädigt

Obermaßfeld (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag die Außenfassade eines Vereinshauses in der Gartenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Des Weiteren beschmierten sie zwei Fenster und das Pflaster vor dem Haus mit weißer Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Auch an der daneben befindlichen Schule in der Kapellenstraße wurden in diesem Zeitraum die Fassade und eine Fensterscheibe beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

