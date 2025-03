Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkautomaten beschädigt

Dreißigacker (ots)

In der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06:10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Displays von drei der fünf Parkautomaten auf den Parkplätzen der Ärztehäuser in der Straße "Am Hölzlein" in Meiningen-Dreißigacker. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen der Sachbeschädigung, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0063176/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

