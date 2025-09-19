Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - In den Gegenverkehr geraten

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr der 78-Jährige in der Hauptstraße in Richtung Lauterstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden VW Fahrerin. Die 45-Jährige klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen. Der Rettungsdienst brachte sie und den Unfallverursacher vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

