PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - In den Gegenverkehr geraten
Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr der 78-Jährige in der Hauptstraße in Richtung Lauterstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Ford auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden VW Fahrerin. Die 45-Jährige klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen. Der Rettungsdienst brachte sie und den Unfallverursacher vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1821014 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren