POL-UL: (UL) Rottenacker - Fahrrad und Zubehör aus Garage gestohlen
Am Mittwoch oder Donnerstag drang ein Unbekannter in eine Garage in Rottenacker ein.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen 8.30 Uhr und 7 Uhr. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu der unverschlossenen Garage im Eichenweg. Dort stand ein schwarzes Cube Reaction Hybrid SLT 625. Der Dieb stahl das Fahrrad sowie zwei Fahrradhelme. Der Polizeiposten Munderkingen (Tel. 07393/9156-0) ermittelt nun nach dem Täter.
++++ 1816808 (BK)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell