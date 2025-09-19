Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrüger am Telefon

Am Donnerstag gab sich ein Unbekannter in Heidenheim als Mitarbeiter eines Software Konzerns aus.

Ulm (ots)

Der 50-jährige Heidenheimer teilte der Polizei mit, dass er auf seinem Computer eine Mitteilung eines mutmaßlichen Softwarekonzerns bekam. Daraufhin telefonierte er mit der angezeigten Telefonnummer mit einem mutmaßlichen Mitarbeiter des Konzern. Während des Telefonats gewährte er den Zugriff auf sein Online Banking. Danach hatte er keinen Zugriff auf sein Online Banking. Dann dämmerte es ihm, dass er einem Betrüger aufgesessen war. Seitens der Polizei wurde ihm unverzüglich zur Sperrung seiner Konten geraten. Ob der Betrüger Gelder vom Konto transferieren konnte, ist nicht bekannt.

Hinweis:

Die Polizei warnt davor, Kennwörter, PINs oder TANs am Telefon oder online weiterzugeben. Dies sind persönliche Daten, die dem Schutz dienen. Nutzer sollten ihre Rechner mit einer aktuellen Virensoftware schützen und sich über Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Emails oder dem Surfen im Internet informieren.

Die Polizei rät:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten heraus. Zum Beispiel

Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten.

- Gewähren Sie einem Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner, wie beispielsweise mit der Installation einer "Fernwartungs-Software". Wenn Sie bereits Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Ändern Sie über einen "nicht infizierten" Rechner unverzüglich

möglicherweise bekanntgewordene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das "Fernwartungs-Programm" auf Ihrem Rechner löschen

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf,

deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sein können.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits

durch Betrüger getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Firmennamen "Microsoft" betrogen worden sein, können den Betrug oder den Versuch des Betrugs zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

+++++++ 1821588 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell