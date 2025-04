Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kinder machen nächtliche Spritztour mit zwei Fahrzeugen

Ratzeburg (ots)

09.04.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.04.2025 - Geesthacht

Heute Morgen endete die Spritztour von vier Kindern aus dem Geesthachter Raum in einer Verkehrskontrolle in der Straße Heuweg in Geesthacht.

Gegen 01.00 Uhr hielt die Streifenwagenbesatzung ein Wohnmobil an, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf dem Fahrersitz saß überraschenderweise ein 13-Jähriger. Er war nicht allein, denn er wurde von seinem 13-jähriger Freund begleitet. Kurioser Weise hielt mit dem Wohnmobil auch ein Pkw Ford an. Und auch dort saß ein 13-Jähriger am Steuer des Fahrzeuges. Er wurde von einem 14-Jährigen begleitet. Beide Fahrzeuge gehörten zur Familie eines der fahrenden Kinder und wurden offenbar ohne das Wissen der Eltern "ausgeliehen". Glücklicherweise blieben alle beim nächtlichen Ausflug unverletzt. Die Minderjährigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer gesetzlichen Vertreter gegeben.

