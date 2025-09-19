Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Mann flüchtet nach Unfall

Dank einer Zeugin ermittelte die Polizei am Donnerstag nach einem Unfall in Bad Boll den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 14.30 Uhr war der Fahrer eines Seat in der Badstraße unterwegs. Der Mann soll beim vorwärts Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Renault gestreift haben, so eine Zeugin später der Polizei. Danach sei der Fahrer aus seinem Auto ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet. Ohne sich darum zu kümmern sei er weggefahren, so die Zeugin weiter. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei den mutmaßlichen 89-jährigen Verursacher schnell. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Sachschaden an dem geparkten Auto beträgt mehrere hundert Euro. Die Höhe des Schadens am Verursacherfahrzeug wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

