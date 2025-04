Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Früh übt sich...

Holzsußra (ots)

Am 25.04.2025 gegen 23:20 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Holzsußra durch. Hierbei wurde der 17-jährige Fahrer einer Simson kontrolliert. Im Rahmen der Maßnahmen wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille. Auch der daran anschließende gerichtsverwertbare Test erbrachte noch immer 0,64 Promille. Da für den jungen Herrn in Anbetracht seines Alters ein Grenzwert von 0,00 Promille gilt, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was eine empfindliche Geldbuße nach sich ziehen wird.

