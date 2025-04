Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Mopeds Simson S 51 und E-Bike- Zeugen gesucht

Bad langensalza (ots)

In der ansonsten eher ruhigen Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza kam es am Wochenende zu mehreren Eigentumsdelikten. Am Freitag, den 25.04.2025, um 19:00 Uhr stellte der 15- jährige Geschädigte sein Moped S 51, mit Versicherungskennzeichen 803 LUG in der Tiefgarage in Bad Langensalza, Illebener Weg 25a ab. Das Moped war mit dem Lenkerschloss und zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert. Durch unbekannte Täter wurden beide Schlösser geknackt und das Moped entwendet. Bei dem Beutegut handelt es sich um eine rote Simson (S 51), Neuaufbau im Originalzustand mit wenig Kilometern. Für den Aufbau im Originalzustand investierte der junge Geschädigte ca. 4500,- Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Sie werden gebeten sich unter 03601/4510 zu melden.

Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 24.04.2025 bis Samstag, 26.04.2025, 12.00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kellerverschlag im Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza, Hermann-von-Salza-Straße ein. Die oder der Täter verschafften sich Zutritt zu dem Kellerabteil, in dem sie das Vorhängeschloss entfernten. Anschließend entwendeten die Täter ein E-Bike der Marke Giant, Farbe Grün, im Wert von 3500,- Euro. Die Polizei bitte um Hinweise zu Tätern 03601/4510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell