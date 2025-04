Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Schlägerei in der S-Bahn S8

Flughafen München (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen München bittet um Mithilfe:

Am 25. Februar 2025 gegen 22:30 Uhr kam es in der S-Bahn S8 in Richtung Flughafen München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Dabei erlitt das Opfer eine auffällige Platzwunde am Kopf.

Insbesondere wird eine Zeugin gesucht, die einen auffällig pinkfarbenen Wintermantel trug. Diese und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei am Flughafen München unter der Telefonnummer 089 97307 7000 entgegen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

