Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfallflucht zweiten Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B7, zwischen dem Napoleonstein und dem Abzweig Utzberg zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Ein 39- jähriger Skoda-Fahrer befuhr die B7 in Fahrtrichtung Erfurt. Wie sich später herausstellte, stand der Erfurter unter erheblichem Alkoholeinfluss. Aufgrund dessen geriet der Mann mehrfach in den Gegenverkehr und stieß schließlich bei gerader Fahrspur erst seitlich gegen einen entgegenkommenden VW einer 43-Jährigen und ca. 150 Meter später frontal gegen den Citroen einer 39-Jährigen. Durch diesen Aufprall geriet der Unfallverursacher ins Schleudern und stieß gegen den Renault einer 36-jährigen Erfurterin, der dadurch von der Straße geschleudert wurde und im Straßengraben zum Stehen kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Citroen-Fahrerin und die Renault-Fahrerin wurden leicht verletzt und zur Versorgung ins Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Blutentnahme führte der Notarzt gleich an der Unfallstelle durch. Ebenso wurde der Führerschein eingezogen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf über 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme meldete sich ein 19-jähriger Erfurter. Dieser musste mit seinem Mitsubishi bereits in Nohra dem Skoda-Fahrer ausweichen, konnte einen "Spiegelklatscher" allerdings nicht mehr verhindern. Hier setzte der Unfallfahrer seine Fahrt ungehindert fort.

