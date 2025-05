Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach schwerem Raub in Büroräumlichkeiten Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem schweren Raub in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kellereistraße sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun nach Zeugen.

Um an einem Arbeitsprojekt zu arbeiten, hielt sich am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr ein 27 Jahre alter Mann in einem Büro in der Kellereistraße auf. Aufgrund der warmen Temperaturen ließ der 27-Jährige die Tür offenstehen. Als sich der 27-Jährige gegen 03:30 Uhr im Eingangsbereich aufhielt, trat eine 6-7-köpfige Personengruppe unter einem Vorwand an den 27-Jährigen heran. Während des Gesprächs soll der 27-Jährige plötzlich von zwei Männern gegen die Wand gedrückt und festgehalten worden sein. Währenddessen sollen die weiteren Männer zwei Monitore sowie einen Laptop an sich genommen und im Anschluss das Büro in Richtung "Alter Markt" verlassen haben.

Bei den Tätern soll es sich um jüngere Männer gehandelt haben. Drei der Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1: Deutsche Sprache mit hiesigem Dialekt, ca. 16-18 Jahre alt, dicke Augenbrauen, ca. 175-180 cm groß. Er trug eine weiße Lacoste-Jacke mit roten Streifen.

Person 2: ca. 16-18 Jahre alt, seitlich rasiertes Haar ("Boxerschnitt"), ca. 170 cm groß. Er trug Sportschuhe mit Reflektoren

Person 3: ca. 185 cm groß, "breiter" Körperbau, brauner Teint

Nähere Angaben zu den Unbekannten liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 zu melden.

