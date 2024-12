Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Wildvogelrettung durch die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am Freitagabend wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Dinslaken zu einer nicht alltäglichen Tierrettung alarmiert. Im Stadtteil Oberlohberg hatte ein Anwohner eines Einfamilienhauses auffällige Geräusche aus dem Kamin festgestellt. Nach einem kurzen Blick in den Schacht konnte er dort zwei Eulenvögel entdecken, die anscheinend ein ungünstiges Winterlager ausgewählt hatten. Die Feuerwehr musste mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten, um letztlich die beiden Waldkäuze zu befreien. Im Anschluss wurden die beiden Tiere an die Greifvogelauffangstation übergeben. Die Mitarbeiterin dieser Einrichtung versorgte die Tiere und stellte sicher, dass keine Verbrennungsrückstände aus dem Kaminrohr das Fluggefieder der beiden Vögel verunreinigt hatten. Dies könnte schlimmstenfalls zur Flugunfähigkeit führen, so die Tierschutzorganisation. Nach etwa einer Stunde war die Rettung durch die Einsatzkräfte erfolgreich abgeschlossen

