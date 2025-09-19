PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fahrzeug brennt aus
Am frühen Freitagmorgen brannte ein Citroen in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Auto in der Brauhausstraße aus. Der Citroen stand in Vollbrand. Der Brand griff ebenfalls auf die Holzverkleidung und Werbetafeln eines unbewohnten Gebäudes über. Das Polizeirevier Ehingen ermittelt nun zur Brandursache und Höhe des Sachschadens. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine defekte Zylinderkopfdichtung brandursächlich gewesen sein.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

