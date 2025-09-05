Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Raubüberfall auf 42-Jährigen

Kirchheimbolanden (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es nach Angaben eines 42- jährigen Mannes aus Kirchheimbolanden zu einem Raubüberfall.

Drei bislang unbekannte Männer hatten nach Angaben des 42-Jährigen kurz vor 23 Uhr an seiner Haustür, in der Straße Zur Güldengewann geklingelt. Nachdem er diese öffnete, sollen die Täter den Mann in sein Haus gedrängt, niedergeschlagen und Geldforderungen gestellt haben. Nach Übergabe einer höheren Summe Bargeld, flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Durch die Tathandlungen erlitt der Mann aus Kirchheimbolanden Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes, lehnte eine medizinische Erstversorgung jedoch ab.

Die drei Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Ca. 1,90m, kräftige Statur, trugen Sturmhauben und schwarze Kleidung.

Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt und Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, das durch die Kriminalinspektion Worms geführt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell