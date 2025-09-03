PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wörrstadt- Versuchte Brandstiftung an PKW

Wörrstadt (ots)

Samstag, 30.08.2025

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 04.20 Uhr zu einer versuchten Brandstiftung in Wörrstadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu einem Brand in einer Einfahrt in der Straße Am Zollstock, wodurch ein dort abgestellter PKW beschädigt wurde.

Der Brand griff glücklicherweise nicht auf das Fahrzeug über und konnte durch den Fahrzeughalter eigenständig gelöscht werden. Ursächlich für den Brand waren sogenannte Molotow-Cocktails, mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flaschen, die durch bislang unbekannte Täter in Richtung des PKW geworfen und am Tatort aufgefunden wurden.

Das Kommissariat 45 Alzey der Kriminalinspektion Worms führt die Ermittlungen, im Rahmen derer auch eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms

Das könnte Sie auch interessieren